شاهد .. ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبني الفنان السعودي ” محمد عبده ” خالد وعالية في الظهور الأول لهما على منصات السوشيال ميديا وخاصة عالية .
إذ إن خالد سبق ونشرت صورته في الأشهر الأولى من ولادته .
وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان محمد عبده على الصورة وأبدوا إعجابهم بصورهم .
وأكدوا على الشبه الكبير الموجود بين الفنان محمد عبده وبين الابنين وخاصة خالد حيث وصفه البعض بإنه ” نسخة ” من أبيه .
وكان محمد عبده ارتبط بأم خالد الفرنسية الجنسية ذات الأصول الجزائرية حينما كانت على مقاعد الدراسة الجامعية قبل أن يتعرض للوعكة الصحية بشهر واحد .
حيث تعرض حينها لثلاث جلطات في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا ونقله إلى أحد مستشفيات باريس ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه بعد شفائه من مرضه .