شاهد.. عائشة بن أحمد: «أمتلك 12 قطة وكلبا وسلحفاة»

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد: إنها قررت أن تستقر في مصر عام 2015، عقب توقيعها أحد الأعمال

وأضافت عائشة، خلال لقائها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى، أنها كانت تصور فيلما تونسيا يحمل اسم عزيز روحه ووقتها تلقت عرضا من شركة سينرجى للانضمام لفريق عمل مسلسل ألف ليلة وليلة وتوجهت للقاهرة بعد انتهاء تصوير الفيلم ووقعت عقد المسلسل وقررت الاستقرار بعدها في القاهرة

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المصدر: vetogate.com

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