شاهد.. عابد فهد: ملابسي في “طريق” مستوحاة من هذا المذيع.. خمنوا من هو!

كشف الفنان عابد فهد، أنه استلهم ملابس شخصة جابر بمسلسل “طريق” من مذيع قناة “العربية” محمد أبو عبيد، لافتاً إلى أنه بحث مطوّلاً على الإنترنت، ليجد أنه أنسب شخص يمكن ارتداء ملابسه بالمسلسل. وقال عابد فهد- في لقاء ببرنامج “مجموعة انسان” علي قناة “ام بي سي”- إن محمد أبو عبيد جريء بملابسه، ويرتدي الكثير من الألوان والأقمشة “الكارو” التي تتماشي مع شخصية “جابر سلطان” بمسلسل طريق، لافتا إلى أنه قام بتحميل بعض صور لمذيع العربية الشهير، ونفذها له مصمّم الأزياء الخاص به.

وأضاف النجم السوري، أنه لم يتوقع أنْ تحقق شخصيته بالمسلسل كل هذا النجاح، مشيراً إلى أنها تشبه شخصيته في الحقيقة ببعض الأشياء. وأوضح فهد أنّ نجاح طريق وتصدره للمسلسلات المعروضة برمضان يكمن في بساطته وسهولته، وابتعاده عن التقليدية في السرد، ومناقشته لقضايا المواطن العربي بشكل واقعي. وشدّد فهد أنّ الاكشن بعيد عن واقع المواطن العربي، الذي تتميّز حياته بالسلاسة، مشيراً إلى أنّ تقليد الغرب في أعمالهم أمرٌ غير صحيح، والأفضل الإغراق في الواقعية لتحقيق النجاح.