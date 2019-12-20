شاهد.. عادل امام يُضحك لوكيشين تصوير “فالانتينو” بتصرف غير متوقع!

شارك المخرج رامي إمام متابعيه مقطع فيديو من كواليس مسلسل “فلانتينو”، للفنان عادل إمام، المقرر عرضه في رمضان 2020.

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وعلق ” رامي إمام”، على الفيديو قائلًا: “امبارح وإحنا بنصور مع الأستاذ عادل وحمدي، حصلت حاجة فجأة كدة عملها الأستاذ عادل محدش فينا توقعها خالص، فكل اللوكيشن قعد يضحك لمدة ١٠ دقائق بدون توقف”.

وتابع رامي امام: “و هنا انا و حمدي مش قادرين نمسك نفسنا خالص من كتر الضحك و احنا بنتفرج علي المشهد تاني 😃😃و انا مش مركز أصلا و المساعد الأول عمال يضحك و هو بيكلمني ”

ويشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو” بجانب عادل إمام كلًا من، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، فاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.