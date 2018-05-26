شاهد: عاصي الحلاني يبكي على الهواء بسبب شقيقه

بكى الفنان اللبناني عاصي الحلاني على الهواء خلال حديثه عن شقيقه الراحل علي، خلال استضافته ببرنامج “مجموعة إنسان” على فضائية “MBC”، لافتًا إلى أنه لم يكن مجرد أخ بل كان صديقاً ويعتبره مثل نجله لأنه أصغر منه سنًا.

وقال الحلاني إنه أصيب بصدمة بعد وفاة شقيقه، خاصة أنه لم يكن مريضاً بل أصيب فجأة بارتفاع في درجة الحرارة ودخل المستشفى ثم توفي هناك.

وأضاف أنه رفيق دربه وعمره، مشيرًا إلى أن ما زاد من همه أنه توفي خلال الأزمة الصحية التي أصيب بها منذ 2014 وحتى 2016.

وكشف عاصي أنه خلال هذه الفترة خضع لعملية دقيقة وقام بتركيب عظام في حوضه، مشيرًا إلى أنه كان يحضر تصوير الموسم الثاني من “ذا فويس” على كرسي متحرك.

ولفت إلى أنه في إحدى المرات خلال تصوير “ذا فويس” تحمس ووقف لتحية فريقه، فقام الطبيب بمهاتفته في الفاصل وطالبه بالجلوس، مضيفًا أن الفنان دائمًا مطالب بإدخال السرور والفرح على جمهوره حتى لو كان يمر بأزمات صعبة.