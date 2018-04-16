شاهد.. عاصي الحلاني يجمع مشتركي “ذا فويس” على مائدة العشاء

شارك الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ جمهورها ومتابعيه الأجواء الجميلة التي جمعته بمشتركي برنامج ” ​ذا فويس​ ” بالأمس وذلك بعد دعوته لهم إلى العشاء مباشرةً بعد إنتهاء الحلقة الثانية من مرحلة “العروض المباشرة”.

ونشر عاصي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور أثناء العشاء وعلّق بالقول:”مساء أمس بعد العرض المباشر من ذا فويس شرفوني على العشاء احلى واجمل الأصوات وشو في احلى من جلسة مع احلى واروع اصوات الوطن العربي”.

من ناحية أخرى طرح عاصي بالأمس كليب أجدد أغنياته “حب جنون” عبر احد التطبيقات والتي هي من كلمات أحمد طه، ألحان باسم يحيى وتوزيع موسيقي سليمان دميان وطارق مجدلاني، و حملت توقيع المخرج هاس غدار.