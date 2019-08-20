شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان!

كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض عن إصابتها بمرض السرطان خلال فترة من حياتها موضحة أنها لا تحب أن تتذكر هذه المرحلة، خاصة بعد شفائها من المرض.

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وأعربت عايدة رياض خلال لقائها مع موقع “فوشيا” خلال هامش حضورها حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح عن سعادتها لمشاركتها في الحفل هذا العام لأنه سيتم تكريم العديد من نجوم الزمن الجميل وفي مقدمتهم الفنان الراحل كرم مطاوع.

وأشادت عايدة رياض بتنظيم الحفل وفقراته والقائمين على هذا العرس الكبير، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز.