شاهد .. عبد الله السدحان يعرض بعض مقتنياته الخاصة للبيع

نشر الفنان السعودي ” عبد الله السدحان ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر “مقطع فيديو له أعلن فيه عن عرضه لبعض مقتنياته الخاصة التي رافقته خلال مشواره الفني للبيع .

وذلك على غرار ما قام به مواطنه الفنان ” راشد الماجد ” منذ عدة أيام بعرضه لعود خاص به للبيع في مزاد علني .

وقال السدحان في مقطع الفيديو عارضا لصورا من بعض مقتنياته : ” نسمع الكثير عن فنانين ولاعبين يقومون بعرض مقتنياتهم للبيع .. ورأينا مؤخرا الفنان والحبيب راشد الماجد يعرض عوده للبيع ” .

وتابع : ” مقتنيات للبيع أنا هذه مقتنياتي .. خلاجين أبو مساعد وعصاه ومشلح عمره 50 سنة وأكثر وفانيلة أو البلوزة البنية حق أبو مساعد تحت الكراسي والخشية بتاعة أبو مساعد بعد عمر طويل بس عشان نعطيها قيمتها ” .

وعرض عبدالله السدحان حقيبة يطلق عليها ” محايميد ” منوها إلى أنها سميت بهذا الاسم وفقا لأول سهرة تلفزيونية سعودية ” محمود ومحايميد ” لكنها ليست معروضة للبيع بل للإطلاع فقط .

وكتب السدحان في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا : ” بعض من مقتنياتي العزيزة على العازة مقتنيات نابليون .. المهم والأهم للجادين ابحث عن شاب سعودي ملم باللغة الإنجليزية ليتولى ادارة التسويق للفقير إلى ربه انا .. بدون التزام بساعات دوام .. عمل حر تعبت وأنا ادبر عمري ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان عبد الله السدحان على تغريدته حيث أثنوا على قيمته الفنية في الدراما السعودية وتألقه عبر سنوات عديدة .. مشيرين إلى أن هذه المقتنيات قيّمة ولها سنوات وذكريات لن تنسى .