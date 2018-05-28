شاهد.. عبير احمد ترد على اتهامها باستخدام الفاظ خادشة للحياء

ردّت الفنانة الكويتية ​عبير أحمد​ على كل الانتقادات التي طالتها حول استخدامها ألفاظا غير لائقة في مسلسل “مع حصة قلم” الذي تخوض فيه السباق الرمضاني، وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “سراي”: ” المسلسل لا يوجد به شيء خادش للحياء، والذين يقولون ان هذا يؤثر على أولادهم فذلك غير صحيح ، من المفترض أن يخافوا عليهم من الإنترنت والآيباد وهذه الأشياء التي لا يوجد عليها رقابة”.

وتابعت قائلة إن هناك دوراً كبيراً على الأسرة، لتوعية أبنائهم، بأنّ هناك شخصيات سيئة في الدراما لا يجب تقليدها، مشيرة إلى أن الدراما هي تجسيد للواقع.