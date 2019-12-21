شاهد.. عبير صبري وزوجها يستفزان الجمهور بـ”قبلة استعراضية”

واصلت الفنانة المصرية عبير صبري وزوجها أيمن البياع إثارة الجدل على السجادة الحمراء، بعدما ظهرا سويًا في حفل توزيع جوائز “دير جيست” 2019.

وأقيم حفل “دير جيست” هذا العام، بأحد فنادق التجمع الخامس، بحضور كوكبة من النجوم الذين نالوا التكريم عن أعمالهم خلال 2019، بتصويت الجمهور.

ظهور الثنائي عبير صبري وزوجها على السجادة الحمراء، حيث خطفت الأنظار بفستان ذهبي، إلا أن أكثر ما لفت الانتباه تلك القبلة التي طبعها زوجها على خدها أمام كاميرات التصوير.

القبلة تعتبر أمرًا روتينيًا بين عبير وزوجها في المناسبات العامة، إلا أن هذه المرة كانت محل جدل بين الحاضرين، خاصة أنها لم تبدو طبيعية بينهما، وظهرت كأنها “قبلة استعراضية” من أجل التصوير فقط.



وتبادل الحاضرون على السجادة الحمراء، الهمسات والضحكات عقب قيام زوج عبير صبري بتقبيلها بهذا الشكل، وعقد كثيرون مقارنة بينهما وبين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، اللذين عُرفا لدى الجمهور بـ”القبلات” في المهرجانات الفنية.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة القبلة، مشيرين إلى أنَّ الأمر بدا متعمدًا ومتفقًا عليه بين الفنانة وزوجها، ولم تكن لحظة عفوية كالتي تصدر عن بعض النجوء أمام الجمهور، فيما وصف آخرون القبلة بـ”المستفزة”.

وكانت عبير صبري كشفت في وقت سابق تفاصيل زواجها والتعرف على زوجها أيمن البيّاع، فقالت في لقاء تلفزيوني: “زوجي محام وسفير نوايا حسنة وتعرفت عليه أثناء مبادرة كان ينظمها للاجئين في بيروت”.