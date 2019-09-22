شاهد.. عزة زعرور تتحدث عن سبب غنائها “bella ciao”

تحدثت الفنانة والإعلامية الفلسطينية عزة زعرور عن أغنيتها الجديدة “بيلا تشاو” التي اطلقتها منذ ايام عبر قناتها على اليوتيوب.

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وقالت عزة زعرور، في لقاء مع برنامج “صباح العربية”، انها تعرف اغنية “bella ciao” منذ صغرها وانها بعد ان سمعتها مؤخرا بحثت اكثر عنها لمعرفة كلماتها ومعانيها.

وقالت عزة زعرور ان قصة الاغنية لفتتها كثيرا قائلة “الاغنية بكلماتها الحالية فيها الكثير عن حب الوطن وكلمات تمس القلب لكن اساس الاغنية اتي من النساء العاملات اللواتي كن يغنينها وهن في الحقول وكانت ظروف عملهم صعبة ومتعبة فكانوا يغنون هذه الكلمة وتحولت بعدها الى اغنية استخدموها في الحرب العالمية الثانية وتم استخدامها مؤخرا في المسلسل الشهر la case de papel”.

يذكر ان كليب “بيلا تشاو” حصد أكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحه على “يوتيوب”، وقد قامت عزة بعزف العود في الكليب إلى جانب قيامها بالغناء.