شاهد.. عزة مجاهد في وصلة رقص على خطى والدتها فيفي عبده!

نشرت الفنانة المصرية عزة مجاهد، ابنة الراقصة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت عزة مجاهد في الفيديو وهي تغني وتتمايل على انغام احد الاغاني في مشهد مشابه للفيديوهات التي تنشرها والدتها فيفي عبده.

يذكر ان عزة مجاهد كانت قد عبرت عن حبها واعتزازها بوالدتها وذلك بعد ان قال لها احد متابعيها: ” يلا يا اللي أمك رقاصة” لترد عليه قائلة: “وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي”.