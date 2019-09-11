الصفحة الرئيسية فن شاهد .. عقد قرآن أحمد فهمي وهنا الزاهد

شاهد .. عقد قرآن أحمد فهمي وهنا الزاهد

بواسطة -
0 185

نشر المنتج عمر طلعت زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته بالفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” احتفالا بعقد قرآنها على الفنان المصري ” أحمد فهمي ” والذي عقد يوم أمس الثلاثاء .

وظهرت هنا في الصورة وهي ترتدي طرحة الزفاف وكتب عمر في تعليقه عليها قائلا : ” مبروك يا شقيقتي .. كتب الكتاب .. أحلى وأجمل عروسة في الدنيا ربنا يتمملك على خير ” .

كما نشرت أيضا الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها برفقة هنا الزاهد عبر حسابها على ” إنستجرام ” تهنئها بعقد القرآن .

وكتبت معلقة على الصورة : ” مبروك يا أحلى عروسة ” .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مبروك يااحلى عروسه😘❤️

A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on

وجاري إتمام التجهيزات لحفل زفاف كلا من أحمد فهمي وهنا الزاهد والمقرر إقامته اليوم في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل في احتفالية كبيرة وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الفنانين والإعلاميين من داخل مصر والدول العربية .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.