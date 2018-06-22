شاهد.. عقد قران مي سليم والفنان وليد فواز بالزغاريد بعد قصة حب في “الرحلة”

قصة حب “درامية” تحولت إلى حقيقة، هذا هو ملخص قصة حب الفنان وليد فواز مع الفنانة مي سليم، وهي القصة التي كللت بالزواج الرسمي بعد تجسيدها في واقع درامي خلال مسلسل “الرحلة”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

كانت قصة حب قد نشأت بين فواز ومي، خلال تصوير مسلسل “الرحلة” من بطولة باسل الخياط، حيث أديا دور رجل وامرأة يعيشان قصة حب انتهت بالزواج وتخللها عدة مشاكل، بعد اكتشاف الزوج أن هناك عشيق سابق لزوجته أخفت قصته عنه، لتبدأ المشاكل بينهما والتي تؤدي إلى انفصالهما في نهاية المسلسل.