شاهد.. علا الفارس تعلن انضمامها الى قناة الجزيرة كمذيعة اخبار!

اعلنت الاعلامية الاردنية علا الفارس انضمامها الى قناة الجزيرة القطرية كمذيعة اخبار.

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ونشرت علا الفارس مقطع من برنامج تلفزيوني قالت فيه: “هذا القرار اخذته لانتبه الى مستقبلي وشغفي وعودة لما جعلني اكون ما انا عليه اليوم وحب الصحافة والحقيقة والميدان فأنا اتشرف ويسعدني ان اعلن من خلال هذا المنبر انني سأطل قريبا عبر شاشة الجزيرة مذيعة للاخبار ان شاء الله مع صفوة الزملاء في الشبكة”.

وعلقت علا الفارس على الفيديو قائلة:” شكرا من القلب على الردود الجميلة على خبر قرب انطلاق برنامجي مع او ضد على قناة بي ان … اتمنى ان ينال إعجابكم .. لكن في مرحلة ما يقودنا الحنين للبدايات .. ربما لأن لها طعم ٌ مختلف .. الحنين يعيدني الى شغف الأخبار .. عودة للميدان واستديو الأخبار من خلال شاشة الجزيرة”.

وكانت الفارس قد عملت لسنوات طويلة في قناة ام بي سي السعودية في تقديم الاخبار وبرنامج mbc في اسبوع لتترك القناة في عام 2017 اثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في تويتر اثارت غضب الجمهور السعودي، لتبتعد الفارس عن التقديم عام كامل وتعود هذا العام ببرنامجين الاول منوع عبر قناة بي ان والمسلسل البدوي صبر العذوب لتعلن لاحقا انضامها لقناة الجزيرة.