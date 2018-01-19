شاهد «علكة».. أغنية دومنيك حوراني الممنوعة من العرض فن

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نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني، منذ قليل، مقطع فيديو جديد، من أغنيتها الجديدة “علكة”، التي منعت من العرض.

وعلقت “دومنيك”، على الفيديو، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلة: “الأغنية اللي اتمنعت بسبب سوء نوايا البعض.. علكة اسحبوا الشاشة عشان تتفرجوا”.

يذكر أن دومينيك حوراني، انتهت مؤخرا، من تصوير فيديو كليب “سبنا بعض” بين لبنان والإمارات، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان أحمد شعبان، وتوزيع مونتي، ميكس وماستر ياسر أنور، والكليب من إخراج مينا عدلي، وتدور فكرته حول الحب الذي لا ينسى مع مرور السنوات.