شاهد.. علي ربيع يكشف حقيقة وجود صلة قرابة بينه وبين محمد صلاح

علق الفنان الشاب علي ربيع، على ما أثير حول صلة القرابة التي بينه وبين لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلًا: “أتمنى أن أكون ابن خالة محمد صلاح.. أسرته وأهله كلهم طيبين ومحترمين”.

وعبر “ربيع”، في لقاء خاص بفضائية “إم بي سي مصر”، يوم الأحد، عن سعادته البالغة بمتابعة “صلاح” لمسلسل “سك على إخواتك”، ونشره صورة له أثناء متابعة أحداث المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وعن تشبيهه بأداء الفنان محمد سعد في فيلم “كتكوت”، قال: “محمد سعد كلمني وقالي دمك خفيف وإيه الحلاوة دي”، مضيفًا: “مفيش أي تقليد في المسلسل، والناس اللي قالت تقليد في أول حلقة، بعد 30 حلقة محدش بيقول كده، والناس حزينة إن المسلسل خلص لأنهم تأثروا بيه”.