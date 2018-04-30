شاهد… عمرو أديب يعلن استقالته على الهواء: “انا اديت مهمتي”

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب عبر حلقة الاثنين 30 أبريل من برنامجه “كل يوم” على قناة “اون تي في” عن رحيله واستقالته من البرنامج. وذلك في يوم 15 مايو المقبل قائلا انه ادى مهمته وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية.

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وقال أديب أثناء الحلقة، إن أي إعلامي يغادر أي قناة يأتي ذلك فجأة دون أن يعلن الإعلامي عن مغادرته للقناة أو البرنامج، لكنه فضل الإعلان عن مغادرته، وتابع قائلا: “طالع بشكل محترم وبقول سأترك البرنامج وهو الأول في الإعلانات الأول في المشاهدة والتقدير الواحد سايب برنامج وسايب قصة نجاح مجموعة”.

وأكد أديب أن تركه للبرنامج والقناة لا يعود لأية مشاكل سياسية أو اقتصادية، مؤكدًا فضل المحطة والقائمين عليها في التعاون معه للخروج ببرنامجه على أفضل وجه.

وقال أديب: لا يوجد إعلامي في مصر حقق نفس النجاح الذي حققه من خلال عدد الساعات التي أمضاها على الهواء لمدة 22 عاما، منوهًا أنه يعتبر نفسه إعلاميا محظوظا لحصوله على عدة فرص كمقابلة الملوك وحضور ثورات. وتابع: “حبيت أقول لحضراتكم إن ربنا قدرني إني بضمير حي، أشعر إني عملت لبلدي كل شئ ولو قصرت العيب فيا، أشعر إني عملت لمحطتي وبرنامجي اسم جيد ولنفسي شئ جيد أنا راضي عنه”. ونوه أديب”أن مغادرته للبرنامج تأتي بالتزامن مع لقاء هام قام به وسيتم عرضه الأسبوع المقبل مع لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، كما وجه الشكر لجميع من قام بدعمه مؤكدًا على عدم تقصير قنوات أون في أي طلبات يطلبها البرنامج من معدات أو أجهزة.

واختتم أديب فقرته قائلا: “بشكر كل الناس اللي وقفت ورايا وإعلام المصريين اللي بتملك هذه القنوات، وبشكر المسؤولين إنهم وافقوا إني أمشي من المحطة يوم 15، حسيت إن دي مكانة ونقطة أقدر أمشي منها وأقسم بالله معنديش مشاكل مع حد وهذه المحطة ستجدني في خدمتها في أي وقت”.