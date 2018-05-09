شاهد.. عمرو اديب: “انا مش ممكن ادي كليتي لمراتي ابدا انا ذنبي ايه”

سأل الإعلامي المصري عمرو أديب، ضيفته، الفنانة رجاء الجداوي، إذا كان من الطبيعي ان يتبرع الازواج بكليتهم لبعضهم في حال احتاج احدهم لذلك..
وردت الجداوي، على سؤال أديب، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، قائلة: “لو كليتي مناسبة ليه، أديهاله طبعًا”، ليقاطها مازحًا: “أنا عُمري ما أدي كليتي لمراتي”.
وقد ابدى اديب استغرابه من جواب رجاء الجداوي وتساءل: “اديك كليتي ليه؟ افرض في يوم تخانقنا ومشيتي واخد كليتي ثاني ازاي؟”.
واضاف: “انا مش ممكن ادي كليتي لمراتي ابدا ما تشفها كلية نشتريها من اية حتة لو معاي حادفع ولو ما معايا ربنا معاها بقى انا ذنبي ايه”.