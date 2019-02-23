شاهد.. عمرو اديب تعليقا على راتب محمد صلاح: “200 الف استرليني اسبوعيا حسيت قد ايه انا فقير”

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يتقاضى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مستندًا في ذلك إلى تقارير صحفية بريطانية.

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وأضاف “أديب”، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “الجنيه الإسترليني بحوالي 23 جنيها، وتقريبًا بيقبض 30 مليون جنيه استرليني في السنة .. ربنا يبارك له، يستحق وأكثر”.

وتابع: “كم أنت عظيم يا صلاح، أصبحت ثاني أكثر لاعب قيمة اقتصادية في العالم بعد البرازيلي نيمار”.

وأردف: “وبعدين يقولوا يشوفوا عمرو أديب بياخد كم، ده أنا حسيت قد ايه إنا فقير”.