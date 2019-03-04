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شاهد.. عمرو اديب يثير الجدل بتعليقه على المتسابق السوري الذي ابكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent

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عمرو اديب

عمرو اديب

أثار الإعلامي المصري عمرو أديب الجدل بطريقة تعليقه على المتسابق السوري نزار علي بدر في برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، على شاشة MBC4.

وخلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج “الحكاية” على شاشة MBC مصر، قال عمرو أديب إن الفقرة، التي رسم فيها المتسابق المأساة السورية بالحجر، أبكت لجنة التحكيم، وتقطعت القلوب تأثرا بها، وطالب كل من سيشاهد الفقرة بالتفكير في حجم المأساة السورية، وتقدير نعمة النجاة من ظروف مشابهة.

وقال عمرو اديب مخاطبا مشاهديه: “بوس ايدك وش وضهر وقول الحمدالله اني انا مش رايح برنامج برسم فيه بالطوب”.

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