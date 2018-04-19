شاهد… عمرو اديب يحرج نيللي كريم بهذا السؤال

حلت الممثلة المصرية نيللي كريم ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “كل يوم” الذي يقدمه على قناة ON tv.

واعترفت نيللي كريم في الحلقة التي عرضت مساء الأربعاء 18 أبريل أنها تعرضت بالفعل لوعكة صحية استلزمت المكوث في المستشفى لبضعة أيام.

ووجه عمرو اديب السؤال التالي لـ نيللي كريم: “انت من النوع لما تروحي المستشفى بتزعلي لو ما حدش سأل عليكي؟” لترد عليه: “لا ما بحب حد يجيلي خالص اصلا” وتابعت “جولي ناس صحابي بس انا من الناس بحب حاجة تحصلي ما قولهاش اصلا”.

وبعد لحظة تأمل, سألها عمرو اديب: “في حد بتهتمي انه يسأل عنك؟” وبرر سؤاله بالقول: “انا بس عايز اعرف شخصيتك عاملة ازاي” فردت نيللي: “عندي اخوى ومامتي طبعا وولادي بس ودول المهمين بالنسبة لي”.

وتابع عمرو اديب اصراره قائلا: “ما فيش رجالة؟ راجل يسأل عليك؟” ليبدو الاحراج واضحا على نيللي وترد “لا ما فيش”.

يذكر ان نيللي كريم تزوجت مرتين ولديها اربعة ابناء وكان انفصالها عن زوجها الاخيرهاني أبو النجا في عام 2015.