شاهد عمرو دياب ودينا الشربيني يرقصان على شواطئ اليونان.. والأخيرة بملابس فاضحة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب ودينا الشربيني خلال تواجدهما في اليونان، حيث أحيا الهضبة حفلا غنائيا هناك.

وظهر في الفيديو كل من عمرو دياب ودينا الشربيني وهما يرقصان على أنغام أغنية “قمرين” وذلك خلال تواجدهما على أحد الشواطئ اليونانية.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم عمرو دياب والذى يحمل اسم “أنا غير” قد قررت طرحه في 26 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتم طرح الأغاني بطريقة السينجل.

ويضع حاليا عمرو دياب اللمسات الأخيرة للألبوم، وأجرى أكثر من تعديل عليه خلال الفترة الماضية، وقام للمرة الثانية بتأجيل فكرة ضم أغنية “أكبر طموحه” التي سبق وغناها بالحفل الذي أحياه سبتمبر الماضي.



كان عمرو دياب طرح البوستر الخاص بالألبوم، كاشفا عن اسمه “أنا غير” التي يتعاون فيها للمرة الأولى مع الشاعر أحمد مرزوق، كما طرح برومو أغنية “بحبه” التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.

ويعود عمرو في ألبومه الجديد للتعاون مع حميد الشاعري “موزعا موسيقيا” والملحن محمد رحيم، كما تعاون مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، وصابر كمال، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمدي، وخالد تاج الدين، وإسلام زكي، وتولى أسامة الهندي توزيع غالبية أغانيه.