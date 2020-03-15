شاهد.. عمر كمال يغني للسيسي: “كورونا كورونا منها حيحمينا”

تفاعل مغني المهرجانات عمر كمال مع اعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحد من انتشار كورونا على طريقته الخاصة.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وظهر عمر كمال، في فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام، وهو يغني: “رئيسنا ده حكاية.. ادانا اجازايه.. خليك بقى معايا.. فترات كثير جايه.. كورونا كورونا.. منها حيحمينا.. وحيفضل يدينا.. اجازات كثير جايه”.

وعلق عمر كمال على الفيديو كاتبا: “•الرئيس السيسى امر بقرار وقف الدارسة أسبوعين ❤️ • حال طلاب المدارس والجامعات 😂😂”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.