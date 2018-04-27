شاهد… غادة عبدالرازق بلوك جديد وشعر قصير في بوستر “ضد مجهول”

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل (ضد مجهول) البوستر الدعائي تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل.

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وتصدرت الفنانة غادة عبد الرازق بوستر المسلسل الذي تقوم ببطولته مع كل من روجينا، وحنان مطاوع، ودياب، وأحمد سعيد عبد الغني، وفراس سعيد، ورانيا منصور، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.

وقد ظهرت غادة عبد الرازق في البوستر بالشعر القصير، حيث استغنت عن شعرها الطويل الذي ظهرت به طوال الأعوام الماضية، وقامت باتباع قصة جديدة، تتماشى مع الدور الذي يقدمه.

وتدور المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تمر بحادث كبير، يقلب حياتها رأسا على عقب و تدخل في أزمة نفسية، بعد اغتصاب ابنتها واشتعال بعض المشاكل بينها وبين زوجها.