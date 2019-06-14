شاهد.. فاشينيستا سعودية تظهر بـ شنب ولحية!

ظهرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم في مقطع فيديو جديد، وهي بشنب ولحية خفيفة وذلك ردًّا على انتقادات وجهت لها بسبب نشرها لفيديو في الحمام.

واستغربت بدور البراهيم اثارة هذه الضجة بسبب تصويرها رغوة الصابون في الحمام وقالت “انا احس ان سنابي جدا عادي واذا صورت رغوة يعني صارت مشكلة الحين؟”.

واضافت الفاشينيستا السعودية “الله يصلحكم بس شو التفكير هذا؟ هل صارت النظافة جريمة؟ احسنوا النوايا”.

واعتبرت بدور البراهيم إن هذه الضجة أثيرت لأنها امرأة، أما لو كان لها شنب فإن الأمر سيختلف متسائلة “البنت كل شيء تسويه حرام وممنوع؟ نظفوا تفكيركم الوسخ هذا”.

وأثار نشر بدور البراهيم مقطع فيديو لها داخل الحمام أثناء جلوسها في البانيو، ومسكها لرغوة الصابون بيديها، عبر تطبيق ”سناب شات“ جدلا بين متابعيها

يذكر ان بدور البراهيم سبق وان اثارت الجدل، في مرة سابقة، وأغلقت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة محلها الخاص؛ لاتهامها بالترويج للشذوذ الجنسي من خلال أحد المنتجات.