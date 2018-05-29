شاهد.. فاطمة الصفي: تعالجتُ لمدة 7 أشهر بسبب الحسد والعين!

استضاف الإعلامي علي نجم أمس الفنانة الكويتية فاطمة الصفي في برنامجه #ممكن_نتعرف.

وتحدثت فاطمة خلال المقابلة عن بعض الأمور الشخصية في حياتها للمرة الأولى، حيث كشفت عن أسوأ طباعها، وهي العصبية الزائدة عن حدها.

كما عبّرت فاطمة عن ندمها الشديد لقبول دور تمثيلي كضيفة شرف في حلقة أحد المسلسلات، التي فضلت عدم ذكر اسمه.

وأضافت فاطمة، أنها تخاف من الحسد والعين، وأكدت أنها أصيبت بأشياء غريبة في جسدها، ولجأت لعلاج استمر 7 أشهر، إلا أنه لم يجد نفعا، وأشارت إلى أن الطبيب قال لها إن ما يحصل معها هو جراء الحسد.