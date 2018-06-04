شاهد.. فايز المالكي يحسم الجدل حول إصابته بسرطان الدم.. ويوضح حالته الصحية!

قال الفنان السعودي، فايز المالكي، إنه تعافى تماما من الوعكة الصحية التي تعرض لها الجمعة الماضية، مستنكرا شائعات إصابته بمرض سرطان الدم. وأضاف المالكي خلال فيديو نشره عبر تطبيق “سناب شات”: “الله يسامحك ويغفر لك يا من كذب بهالكذبة، والله مافيني هالشي، اتق الله أنا بخير وصحة وتبلاني بهالمرض سامحك الله”.

وتابع: “والله ما فيني سرطان ولا شي.. هي عملية بسيطة سوتها وطلعت بخير وصحة الحمد لله”. يُذكر أن المالكي تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه عاد وطمأن جمهوره قائلا: “شكرًا لكل الذين كان بوسعهم أن يؤذونا ولم يفعلوا، شكرًا للذين تلمسوا حرارة كلماتهم قبل أن تخرج من أفواههم، شكرًا للذين شاهدونا نعرج ولم يسقطونا”.