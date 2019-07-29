الصفحة الرئيسية فن شاهد .. فتاة تطلب ” بدر آل زيدان ” للزواج

شاهد .. فتاة تطلب ” بدر آل زيدان ” للزواج

بواسطة -
0 0

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تطلب الزواج من الإعلامي ” بدر آل زيدان ” وتعرض عليه مبلغ كبير من المال كمهر خاص به .

ويظهر في الفيديو صوت الفتاة فقط وتحدثت قائلة : ” يا بدر إن كان لوجين تسوى مليون فأنت تسوى ملايين .. أنا طلبتك للزواج فلا تردني ” .

ثم ظهرت صورة لبدر موضوعة كخلفية لشاشة هاتفها وبدأت في إلقاء رزم من الأموال عليها وهي تقول : ” هذا مهرك ولو إنه قليل بحقك ” .

وقد انتشرت في الأيام القليلة الماضية شائعات حول زواج بدر آل زيدان وكان من ضمنها زواجه من الفنانة البحرينية ” شيلا سبت ” .

ليخرج بدر عن صمته في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر نافيا تلك الشائعات وإنه لا يفكر بالزواج في الوقت الحالي ومتفرغ للعمل فقط وكتب : ” غير صحيح ما أشيع عن نيتي بالزواج حاليا ، وأشكر كل اللي شاركوني كلماتهم الطيبة ومحبتهم على كل حال ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.