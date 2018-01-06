شاهد.. فتاه امريكيه تغنى أغنية “3 دقات” فن

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تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة أميركية تغني أغنية “3 دقات” للفنان المصري أبو والفنانة يسرا، والتي تم تقديمها في الدورة الاولى لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وحقق الفيديو عدداً هائلاً من الاعجابات والتعليقات.



يذكر أنّ كليب أغنية 3 دقات كان قد صوّر خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وشارك فيه عدداً من النجوم مثل شيرين رضا، عزت أبو عوف، تامر حبيب، نبيل عيسى، أحمد مالك، عمر السعيد، جميلة عوض، سلمى أبو طالب، والمخرج عمرو سلامة، وأحمد داش. ولاقت النجاح الباهر منذ صدورها.