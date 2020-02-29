شاهد .. فريدة سيف النصر تعاني من ورم في وجهها وتطلب من جمهورها الدعاء

نشرت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة لها كشفت من خلالها عن معاناتها من ورم في وجهها .

حيث ظهرت فريدة سيف النصر في الصورة بجانب من وجهها الذي ظهر منتفخا ومتورما بشكل كبير وأرجعت السبب في ذلك إلى إصابتها بخراج في أسنانها .. وإنها على الرغم من تناولها لكمية من المسكنات إلا إنها تعاني من آلام شديدة .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” ممكن تدعوا لي من قلبكم بجد أول مرة أبكي زي الأطفال أنا اصلا بتحمل لكن مش قادرة .. ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق إنذار صحيت باصوت نص الليل ودي رابع مرة يحصل لي حاجة غريبة في وشي وأكون باشتغل يعني مش وقته .. استغفر الله أحسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لااعتراض ” .

وتابعت : ” عاملة زي الكورة الكفر عينيا مقفولة وبوءي مدلدل حتي حواجبي وارمة .. يخرب بيت كده أنا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش أنا .. رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت أسنان سليمة 4 خراريج إزاي مش عارفين عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قويه وأوجمنتين ” .