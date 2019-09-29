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شاهد.. فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة!

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نسرين طافش

نسرين طافش

للمرة الثانية على التوالي، تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش، لموقف محرج، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثالثة.

وكما المرة السابقة، فقد تكرر نفس الموقف مع نسرين طافش وطار فستانها القصير على السجادة الحمراء بسبب الهواء، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة المصري “الفارس والأميرة” ضمن فعاليات المهرجان، لكنها تداركت الأمر ووضعت يدها على الفستان كي لا يطير.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طافش لهذا الموقف، بل طار فستانها من قبل على السجادة الحمراء لنفس المهرجان.

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