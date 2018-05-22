شاهد.. فضيحة نجمة سقطت تنورتها وظهرت ملابسها الداخلية على السجادة الحمراء

لعله من أبرز تفاصيل ​مهرجان كان السينمائي الدولي​ والتي تحظى بمتابعة ملايين المشاهيد من حول العالم، هو مرور المشاهير على السجادة الحمراء.

ولهذا تحرص النجمات على الظهور بأبهى طلّة ومن دون أية شوائب والسير بالشكل الصحيح، ولكن مرور عارضة الأزياء الروسيّة ​يوليا ريباكوفا​ مؤخراً على السجادة الحمراء في المهرجان بدورته الـ71 لم تكن موفقة.

حيث تعرضت ريباكوفا إلى موقف محرج جداً بعد سقوط تنورتها على الأرض وظهور ملابسها الداخلية، فمن خلال الفيديو الذي إنتشر لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر ريباكوفا وهي اشتهرنَ بالوزن الزائد تسير بينما يدوس رجل على تنورتها دون أن تنتبه.

وعاشت ريباكوفا حالة من الصدمة والخجل الشديد، إلى أن سارع الرجل الذي داس على تنورتها لمساعدتها بإعادة إرتدائها.

وذكرت صفيحة “ديلي ميل” البريطانية أن عدداً من المتابعين يرون أن الحادثة مفتعلة وليست عفوية خاصةً أنها معروفة بأفعالها المثيرة للجدل، فيما قال آخرون إنّ الرجل لم ينتبه أين وضع رجله لأنّ الفستان بلون السجادة الحمراء.