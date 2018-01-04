شاهد: فنانة خليجية تقلد صوت المطربة أحلام.. والأخيرة تثير الجدل بحركة على المسرح وأمام الجمهور! فن

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تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للممثلة والمغنية الكويتية آلاء الهندي يظهر تمكنها من تقليد طريقة غناء وصوت المطربة الإماراتية أحلام.

جاء ذلك خلال مشاركة الهندي في برنامج “صباح الخليج”، واستطاعت تقليد صوت أحلام باحترافية كبيرة، ولاقى صوتها إعجاب المتابعين، وتم تداول المقطع بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النجمة الإماراتية أثارت ضجة كبيرة من خلال مقطع فيديو نشرته وهي تغني مع جمهورها أغنية “ومستغرب” وهي تحمل الهاتف وتستخدمه على المسرح وأمام الجمهور، في خطوة جديدة وغير متوقعة، وأثارت حركتها في حفلها على مسرح بلاديوم في لندن تفاعلاً واسعاً بين متابعيها، ولاقى المقطع إعجاب الآلاف منهم.