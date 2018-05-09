شاهد.. فنانة عالمية يُعثر عليها ميتة في منزلها وصديقتها تكشف المستور

ما زالت أسباب هذه الوفاة مجهولة بحسب ما ذكر موقع مجلة “غالا” الفرنسية، الذي أضاف إلى أنه سيتم تشريح الجثة في الأيام المقبلة.

إنها المغنية البلجيكية ​موران​ التي عثر عليها مساء الإثنين الماضي ميتة في ظروف غامضة في منزلها في بروكسيل، وفي حين رفض أقارب النجمة نظرية إقدامها على الانتحار،كشفت صديقتها المقربة ليان فولي المستور عن آخر لحظاتها.



وجاء ذلك من خلال حديثها لمحطة “يوروب وان” حيث قالت:” إن صديقتها الراحلة كانت تعيش حالة من الحزن العميق”.

وأضافت:” كانت تحتاج إلى الصداقة، إلى الحب. أعتقد أنها عانت من النقص العاطفي وهذا ما دفعها إلى أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم”.

وتابعت:” خبر وفاة من أعتبرها أمي الغالية لم يفاجئني. حين بلغني الخبر هذا الصباح أصبت بالانهيار. لكنني كنت أعرفها جيداً، لطالما أنذرتني وتحدثت إليّ عن ذلك… لقد انهرت تماماً لأنني كنت أحبها جداً ولم أشعر بالاستغراب بسبب ما حدث”.

وكشفت فولي أن الفنانة الراحلة تحدثت إليها عن شعورها بالاستياء منذ أسابيع قليلة وقالت: “قالت لي: هل تعرفين ليان؟ لست سعيدة”. بالفعل تحدثت إلي عن هذا الرحيل الذي أرادته صادماً”.

وختمت بالقول:” أشتاق إليها وسأشتاق إليها دائماً. أنا أكثر من متألمة، لقد تحولت إلى فتات”