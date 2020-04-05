شاهد .. فنانة عربية تكشف تفاصيل علاقتها بالرئيس الليبي الراحل ” معمر القذافي ” : ” يصوم إتنين وخميس ولا يشرب الخمر “

حلت الفنانة التونسية ” نجلاء ” ضيفة في برنامج ” فكرة سامي الفهري ” المذاع على قناة ” الحوار التونسي ” يوم أمس السبت والتي كشفت خلال لقائها عن تفاصيل العلاقة التي كانت تجمعها بالرئيس الليبي الرحل ” معمر القذافي ” .

فقالت نجلاء واصفة الرئيس الراحل ب ” القائد ” أن علاقتها به شئ لا تخجل منه وفخر لها وأنه كان فخرا لكل الليبيين والعرب .. وأشارت إلى إنها تتحدث عن معمر القذافي وشخصيته لا عن السياسي لإنها لا تفهم بها أو تحب أن تتحدث عنها .

وتابعت : ” أنا بعد منعي في مصر أجريت عدة لقاءات في قنوات لبنانية تليفزيونية إلى أن جاء إتصال لمدير أعمالي من قناة ليبية للمشاركة في برنامج .. استقبلونا استقبال كبير ولما وصلنا الفندق عرفنا أن القذافي هو من دعاني بعد أن شاهد إحدى اللقاءات التي أجريتها في تلفزيون لبناني وتحدثت فيها عن أزمتي مع مصر ” .

وأضافت نجلاء حول استقبال الرئس الراحل لها إنه كان فرح بها وأعرب لها عن استعداده لمساعدتها لإنه لا يحب الظلم ويحب أن يتعاون مع الناس .. ولكنها رفضت أن يتوسط لها لحل أزمتها في مصر وعرض عليها البقاء في ليبيا وطلبت منه أن يدعمها على الصعيد الفني فقام بتمويل إنتاج مجموعة من الأغنيات لها وتمكنت من تصوير 2 فيديو كليب مع أشهر المخرجات في لبنان .

وتحدثت حول أن معمر القذافي كان يحب بساطتها وتلقائيتها وإنها كانت مجرد علاقة صداقة فقط وكانت تبقى معه بحضور حاشيته أي لا علاقة غير مشروعة جمعتها به .

وعن مدة العلاقة بينهما قالت نجلاء إنها استمرت نحو عام ولم تستمر كثيرا بسبب شعورها بعدم ارتياح حاشيته لها أو رغبتهم باستمرار العلاقة بينهما .

واستكملت حول تفاصيل شخصية معمر القذافي قائلة : ” كان يصوم يومي الإثنين والخميس ولا يشرب الخمر أو يحب الدخان رجل محترم ويوم وفاته بكيت عليه ” .