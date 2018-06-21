شاهد.. فنانة كويتية تهاجم المرأة الخليجية وتبرر خيانة الرجل لها.. خمنوا من هي!

هذه ليست المرّة الأولى التي تثير فيها بمواقفها الجريئة وتصريحاتها النارية الجدل.

فبعد ان كانت قد كشفت مؤخراً عن عدد زيجاتها الأربعة، مشيرةً إلى أنها لو لم تكن مرغوبة لما تزوجت، عادت ​الفنانة الكويتية أبرار​ لتثير الجدل مجدداً ولكن هذه المرّة من خلال مهاجمتها وإنتقادها للمرأة الخليجية على إعتبار أنها تهمل نفسها عندما تكبر مما يبرر بحسب رأيها خيانة زوجها لها.



وجاء حديث أبرار هذا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي منتقدةً إهمال المرأة الخليجية لنفسها بعد سن الـ40، وتعجبت من تقليل المرأة الخليجية من نفسها وعدم اهتمامها بنفسها بحجة الكبر في السن، لافتة إلى أن بعض الرجال يخونون زوجاتهم بسبب عدم اهتمامهن بأنفسهن.

وأضافت انها تعلم أن البعض يتضايق منها بسبب صراحتها وانها لديها الكثير من الهموم والمشاكل ولكنها تحاول دائمًا أن تكون قوية وتجد وقتاً لنفسها.