ردت الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد بعصبية على اتهامها بالنفاق في قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر بعد عرضها المساعدة لحل هذه الازمة.

وظهرت فوز الفهد في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “وصلني فيديو لشخصي ما اعرفه وما اتوقع وايد ناس يعرفونه شي انسان يعني طالع يقول هذه شو عرفها بالاعمال الصالحة وهي تتكلم عن موضوع أم وابنتها وهو قصده منى أم حلا الترك”.

وتابعت “علاقتي بحلا الترك اصلا طيبة من فترة أسأل عنها وهي عنها تسأل عني بين فترة وفترة وانتشر اني انا كنب أبغى اساعدها وانا ما زلت اقول نفس الشيء أساعدها وأساعد غيرها لأن ما في انسان عاقل وواعي يشوف كده ويرضى ان كده يصير بأم”.

وتابعت “يا جاهل لما تقول روحي شوفي قضية البدون اللي عندكم أولا هذه قضية اكبر من مخك ان يستوعبها فلا تدخل نفسك في شؤون نهائيا والمساعدات اللي انا اسويها في حياتي اليومية ما شغلك “.

والغريب ان فوز قالت ان هذا الشخص كان يتكلم عن رجل ولكنه كان يقصدها وقالت “اذا انت واحد قد الكلام اطلع اتكلم مثل ما أنا اطلع واقول لك انت غلط والله ما اعرف شو اسمك ولا كنت قلت”.

واضافت فوز الفهد بغضب “كافي هذا الاسلوب الوسخ.. جد خلاص 2021 ليش في رياييل يطلعون ويسبون بنات.. عيب احترم نفسك انت واشكالك انتم خلاص عفى عنكم الزمن ترى”.