شاهد.. فوضى ومشاجرة في حفل تامر حسني في الاردن ينتهي بانسحابه! فن

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أدت الفوضى خلال حفل النجم المصري تامر حسني في قاعة الأرينا بالعاصمة الاردنية عمان، مساء أمس الخميس ، ما أدى إلى عدم اكتماله، بحسب مصدر أمني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع اردنية حدوث مشاجرة خلال الحفل، مما أدى لتوقفها، وبعدها اعتذر المغني المصري عن اكمال الحفل.

وقال المصدر إنه لم يحدث اي اعتداء على المغني، أو أي إصابات في الجمهور.

وذكر المصدر أن عددا من الحضور حاولوا أخذ صور مع المغني، ما أدى إلى وقوع فوضى عارمة، الامر الذي دفع تامر حسني إلى عدم اكمال الحفل.

وقال شهود عيان من داخل الحفل ان عدد الحضور للحفل كان اقل بكثير من والمتوقع، مرجحين انه احد الاسباب التي ادت لانسحاب حسني.