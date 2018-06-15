شاهد… فيفي عبده: “انا غلبانة بس عملت نفسي باحترام وادب”!

انتقدت الفنانة فيفي عبده، المُعترضين على ارتفاع أسعار البنزين، موضحة أن اعتراضهم على ارتفاع أسعار البنزين غير منطقة، وأن الأسعار في الخارج أعلى بكثير من مصر.

وأردفت “عبده”، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” مساء الجمعة، قائلة: “أنا غلبانة، وأكتر واحدة بحس بالغلابة، ولكن مصر نعمة وإللي يكرهها يعمى”، وتابعت “انا غلبانة بس عملن نفسي باحترام وادب”.

وأكدت: “أنا مع الغلبان، ولكن الغلبان معندوش عربية، ما يمشي على رجليه زي ما كنت بمشي على رجلي وأنا غلبانة، أنا أكبر مليونيرة في حب الناس”، لافتة إلى أنها لا تفهم في السياسة والدين.