نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية خليجية وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وأطلت فيفي عبده في الفيديو بعباءة سوداء محتشمة بينما كانت تتمايل على انغام اغنية “تدري اني احبك” للفنان ماجد المهندس.

وعبرت فيفي عبده عن اعجابها بهذه الاغنية عبر التعليق على الفيديو كاتبة: “‏الأغنية دي أنا حبيتها اوي ‏ورقص عليها ‏في الصالون فيفي عبدو بحبك اوي ”.

يذكر ان فيفي عبده كانت قد احتفلت منذ ايام بوصول عدد متابعيها على انستغرام الى السبعة مليون حيث كتبت في تدوينة لها: “النهاردة وصلت ٧ مليون متابع علي انستجرام انا سعيدة جداً بالحب و الدعم ده و الفضل لربنا ثم لكم يا اجمل ناس في الدنيا بحبكم من كل قلبي خمسة مواه”.