تطرح الفنانة والراقصة المصرية بين الحين والاخر ،وبالأضافة الى وصلات الرقص الشرقي، مواضيع اجتماعية على متابعيها بهدف مناقشتها وايجاد حلول لها في ما تطلق عليه اسم “صالون فيفي عبده”.

وفي احدث هذه المواضيع، ظهرت فيفى عبده في فيديو وهي جالسة على البحر قائلة” ليه الراجل بيدور علي راحته برة البيت مش بيكتفي ببيته وبيبص برة؟”.

وتابعت فيف عبده متسائلة: “هل المشكلة فيه ولا فيكي ولا في ،نتقابل في صالون فيفي عبدة ونتناقش في كل حاجة و هقولك رأيي”.

وكانت فيفي عبده قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها الفنانة عزة مجاهد حيث نشرت صورة لها وعلقت كاتبة: “‏كل سنة وإنتي طيبة يا عزة يا ‏@حبيبة قلب ماما قلبي أنا بحبك اوي عقبال 1,000,000 سنة يا عمري”.