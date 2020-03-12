شاهد.. فيفي عبده تتزحلق على الجليد: “شوفوا الجرأة اللي أنا فيها”!

شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده متابعيها على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لها.

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ظهرت فيفي عبده في الفيديو كأنها تطير او تتزحلق فوق الجليد كاشفة انها تتواجد حاليا في لبنان،

وقالت فيفي عبده: “ألحقونى بقى شوفوا الجرأة اللى أنا فيها على الجليد مرة واحدة.. تخيلوا أنا بتزحلق كده على الجليد.. حلو أوى الجليد وأنا موجودة في لبنان دلوقتى .. ربنا أدانى بساط الريح اللى عاوز يوصل بالطريقة ده.. اه رأيكم.. قولولى أي حاجة راضونى”.

وعلقت على الفيديو: “ربنا يحمى مصر والوطن العربي وادعولى أجى بالسلامه خلاص انا لقيت سكتى جايالكم بمشيئة الله بحبكم أوى”.