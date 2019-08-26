شاهد.. فيفي عبده تثير الجدل بسؤال عن “دار المسنين”!

طرحت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده موضوعا للنقاش على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو ظهرت فيه على شاطىء البحر وقالت: “ايه رأيكم في الابناء الذين يرسلون اهاليهم الى دار المسنين يا جماعة؟”.

وتابعت فيفي عبده “تفتكروا ليه بودوهم وعشان ايه؟ وليه الجفاء اللي بقوا فيه ده؟”

واضافت فيفي عبده كلامها بالقول “تعرفوا ليه انا اقول لكم ليه.. ان شاء الله سأتناقش معكم في هذا الموضوع في صالون فيفي عبده”.

وختمت فيفي عبده “عايزاكم تدوني رأيكم وانا اديكم رايي وان شاء الله عندي حل للموضوع ده”.