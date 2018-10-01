شاهد.. فيفي عبده تحيي الشعب السوري برقصة على اغنية “عيونا ولو”

شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها عبر حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي فستان وترقص فى أحد الأماكن الصحراوية على إحدى الأغاني السورية باسم “عيونا و لو”.

وكتبت فيفى عبده على الفيديو، قائلة: “قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا بحيي الشعب السوري على الأغنية الحلوة دي مؤلف وملحن ومطرب بحبكم اوووووووي خمسة مواااااه”.

قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا بحيي الشعب السوري على الأغنية الحلوة دي مؤلف و ملحن و مطرب بحبكم اوووووووي خمسة مواااااه 💋💋💋💋💋✋🏻🤗 “.

وعلقت فيفي على ذلك الفيديو في تصريح لموقع “اليوم السابع” قائلة: يا ريت كل البلاد العربية تبعتلى أغانيها وأنا مستعدة أرقص عليها ويكون لكل بلد رقصة خاصة”

وأضافت أنها رقصت على تلك الأغنية بعد نجاحها فى كل البلدان العربية فهى من وجهة نظرها أغنية ناجحة من حيث الكلمات والألحان والمطرب الذى قام بغنائها وهو حازم الصدير ويغنيها بحرقة شديدة ولذلك نجحت وكسرت الدنيا ولذلك قررت أن تهدى رقصتها للشعب السورى وتهديه تحية خاصة.

قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا بحيي الشعب السوري على الأغنية الحلوة دي مؤلف و ملحن و مطرب بحبكم اوووووووي خمسة مواااااه 💋💋💋💋💋✋🏻🤗 pic.twitter.com/RensuiqRx4 — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) September 29, 2018

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