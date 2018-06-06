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شاهد.. فيفي عبده تخرج عن صمتها وتكشف سبب عدم عرض برنامجها الرمضاني

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خرجت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ عن صمتها وكشفت سبب عدم عرض برنامجها الذي كان من المقرر خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ونشرت لهذا عبده عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشارت فيه إلى أنه بسبب ازدحام خريطة القناة لم يعرض برنامجها، خاصة مع قرب بدء بطولة كأس العالم المشارك فيها المنتخب المصري.

وأضاقت أن القناة إعتذرت منها ووعدتها بعرض البرنامج بعد شهر رمضان في وقت آخر، مشيرة إلى أن البرنامج يحتاج لوقت ودقة ليخرج بالصورة اللائقة لذا هي أيضا فضلت أن يتأخر عرضه حتى يظهر في أفضل صورة.

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