عبرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن تمنياتها بالشفاء العاجل للفنانة اللبنانية القديرة سميرة توفيق بعد خضوعها لعملية قسطرة في القلب منذ ايام.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص عى اغنية “يا عين موليتين” وعلقت كاتبة: “‏يا صباح الفل والياسمين من الساحل الشمالي بحبك اوي ا ‏الأغنية دى بالصوت سميرة توفيق ربنا يهديها الصحة أنا بحبها اوي ”.

وكانت سميرة توفيق قد أجرت، منذ أيام، عملية قسطرة في القلب داخل “مستشفى كليفلاند” في أبو ظبي.

ونشرت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق ومديرة أعمالها، صوراً عبر حسابها على “فيسبوك” للفنانة اللبنانية بعد العملية وأرفقتها بتعليق أكدت فيه أن حالتها الصحية مستقرة حالياً. وقالت رضوان إن “فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع”.