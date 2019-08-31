شاهد.. فيفي عبده تقلق محبيها: “لازم اطلع وانا برقص ولكن”!

اقلقت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده محبيها بحديثها عن عدم تمكنها من التواصل معهم كما تحب لسبب ما لا تعلمه.

وقالت فيفي عبده في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام: “بجد عايزة اقول لكم لازم اطلع اونلاين معاكم ولازم اطلع وانا برقص ولازم اتكلم معكم ومحتاجة اقول لكم اشياء كثيرة جدا”

وتابعت فيفي عبده: “مش عارفة كل ما اقول انا عاوزة اطلع الاقي كده حاجة تعطلني مش عارفة ايه”.

واضافت فيفي عبده متسائلة “يا ترى عملولي حاجة علشان ما اطلع والحل ايه بس؟ مش فاهمة ايه اللي حصل”.

وقد تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي فيفي عبده مع الفيديو متمنين لها السلامة.