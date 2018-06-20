شاهد.. فيفي عبده تكشف عن سرّ المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

كشفت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ وللمرّة الأولى عن سرّ المقلب الذي تعرضت له من قبل زوجها الذي لم تفصح عن إسمه وأدى إلى إصرارها على الطلاق منه من بعده.



وجاء حديث عبده هذا خلال حلولها ضيفة مؤخراً ضمن برنامج “شيخ الحارة” حيث أشارت إلى إنها كانت وقتها في كينيا، وخطر لزوجها وصديقه فكرة، وهي أن يخيفا زوجاتهما بواسطة نمر، وبدأ التنفيذ لتفاجئ بدخول زوجها عليها بالنمر الأمر الذي أصابها بالخوف الشديد والصراخ المتواصل

وأضافت أنها أصرت على الطلاق، لأن هذه المسألة لا تصلح للسخرية والمزاح، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرفه قبل الزواج، لأنها تتزوج بدون خطبة، مستكملة: “أنا بتجوز على طول من غير خطوبة، ليه الطلوع والنزول من غير جواز”.