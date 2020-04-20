نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده تيتر برنامجها الجديد “خلي بالك من فيفي” والذي سيعرض قريبا على شاشة قناة “mbc مصر”.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “ده تتر برنامجي الجديد #خلي_بالك_من_فيفي النهاردة كانت اول حلقة علي MBC5…و بكرة ان شاء الله اول حلقة علي MBCMasr الساعة ٩ مساءً بتوقيت مصر يا رب “يعجبكم و كل سنة و انتو طيبين فكها و انجوي خليك جود بوي بحبكم”.

يذكر أن “خلي بالك من فيفي” برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة النفانة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

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